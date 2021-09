Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Macron, Arabie saoudite… Cette énorme mise au point sur la vente de l’OM !

Publié le 21 septembre 2021 à 20h15 par B.C.

Alors qu’une vente de l’OM est toujours espérée par de nombreux supporters phocéens, Matthias Manteghetti, ancien journaliste de Canal+, s’est prononcé sur les informations qu’il avait révélées en début d’année.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille enflamment les supporters. Thibaud Vézirian, journaliste, assurait au début de l’année que le club phocéen allait être vendu par Frank McCourt à la holding d'Al Walid bin Talal, une information confirmée à cette époque par Matthias Manteghetti, officiant alors chez Canal +. Ce dernier avait notamment annoncé que le montant de l’opération avoisinerait les 480M€ et qu’Emmanuel Macron avait participé aux discussions afin que celles-ci aboutissent. Depuis, les démentis de Frank McCourt se sont multipliés, et si Thibaud Vézirian campe toujours sur ses positions, Matthias Manteghetti s’est de son côté montré plus discret. Invité de Football Club de Marseille , l’ancien journaliste de Canal + s’est exprimé sur ce sujet brûlant.

« On me dit de ne plus en parler »