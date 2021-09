Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise confirme une piste XXL pour Leonardo !

Publié le 22 septembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a réussi à boucler plusieurs recrues à 0€ durant le mercato estival, Leonardo compte bien remettre ça en 2022 et cible Antonio Rüdiger qui arrive en fin de contrat avec Chelsea.

Et si Leonardo complétait encore davantage son effectif en défense centrale dans les mois à venir ? Malgré le recrutement de Sergio Ramos cet été et son désir de conserver Marquinhos malgré une offre offensive de 100M€ de la part de Chelsea, le PSG semble toujours en quête de nouveaux profils intéressants dans ce secteur du jeu. Depuis quelque temps, le nom d’Antonio Rüdiger (28 ans) est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, et la presse anglaise confirme cette tendance.

Le PSG est bien là pour Rüdiger