Mercato - PSG : La grosse déclaration de Koeman sur le départ de Messi du Barça…

Publié le 22 septembre 2021 à 18h45 par Th.B.

Parti pour le PSG au cours du mercato estival, Lionel Messi a laissé un énorme vide au FC Barcelone qui ne semble pas avoir été comblé dans l’esprit de Ronald Koeman qui a évoqué un choc colossal pour les joueurs et la ville.

Contrairement au mercato estival de 2020 au cours duquel il avait fait part de sa volonté de quitter le FC Barcelone en rompant son contrat courant jusqu’en juin dernier de manière unilatérale via une clause incluse dans son engagement convenu avec le Barça , Lionel Messi ne souhait pas quitter le club culé cet été. C’est en effet le message qu’il faisait passer le 8 août dernier lors de sa conférence de presse d’adieu à Barcelone. Depuis, Messi a rejoint l’ambitieux projet du PSG dans lequel il a révélé sentir pouvoir remporter une cinquième Ligue des champions. Du côté du FC Barcelone, on assure toujours qu’il était impossible financièrement parlant de conserver Messi. Aux yeux de Ronald Koeman, entraîneur du club blaugrana, le départ du numéro 30 du PSG a été un choc qui dépasse la simple institution du FC Barcelone.

« Qu'il ne soit pas là maintenant a été un choc pour toute la ville »