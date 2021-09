Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Lionel Messi fait encore parler…

Publié le 22 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancienne légende du FC Barcelone où il a longtemps côtoyé Lionel Messi, Andrès Iniesta regrette que son ex-compère ait rejoint le PSG.

C’est un fait, le PSG a réussi l’un des plus jolis coups de son histoire en ayant réussi à attirer Lionel Messi durant le mercato estival. Initialement parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin a finalement dû revoir ses plans puisque le club catalan rencontre des problèmes financiers trop conséquents et qui l’empêchaient de pouvoir concrétiser ce nouveau bail pour Messi. Le PSG a donc raflé la mise, et l’ancien milieu de terrain emblématique du Barça, Andrès Iniesta, regrette l’issue de ce feuilleton comme il l’a indiqué à Goal.

« Mon souhait aurait été qu’il continue à Barcelone »