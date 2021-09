Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les prochains leaders du Barça déjà identifiés !

Publié le 22 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone est entré dans une nouvelle ère, cela va passer par la prise de pouvoirs de nouveaux joueurs. Et les futurs leaders blaugrana se précisent.

Les moments glorieux du FC Barcelone semblent désormais être du passé. Après de nombreux mois très compliqués marqués notamment par la gestion calamiteuse de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta doit rebâtir sur un véritable champ de ruines. Et cela, il doit le faire sans Lionel Messi. Si Gerard Piqué ou encore Sergio Busquets sont encore là pour encadrer le groupe de Ronald Koeman, ces leaders d’hier se font vieillissants. Il va donc vite falloir penser à l’avenir et le nouveau Barça passera par ces joueurs, à savoir Ansu Fati, Pedri ou encore Ronald Araujo.

La future colonne vertébrale du Barça !

Depuis son retour au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta a été très clair, il veut remettre la jeunesse blaugrana au centre du projet. Et cela se traduit actuellement par de grandes manoeuvres en coulisse. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que le Barça s’active pour prolonger les contrats d’Ansu Fati, de Pedri et de Ronald Araujo. Malgré la jeunesse de ces joueurs, ils occupent déjà une place importante dans l’équipe de Ronald Koeman et cela ne devrait que se renforcer dans les mois et les années à venir.