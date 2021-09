Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale vit un rêve éveillé à Paris…

Publié le 22 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Seule recrue estivale qui a nécessité une indemnité de transfert à Leonardo, Achraf Hakimi fait déjà l’unanimité en raison de son énorme apport offensif dans le couloir droit. Et au PSG, le latéral vit un doux rêve.

N’ayant pas pu avoir sa chance au Real Madrid, Achraf Hakimi s’est révélé aux yeux de l’Europe lors de son prêt de deux saisons au Borussia Dortmund avant de rebondir à l’Inter où il a été sacré champion d’Italie avec Antonio Conte. Voyant sa cote grimper et notamment du côté de Chelsea, Hakimi a finalement signé au PSG où il a déjà fait forte impression auprès des supporters et du staff technique parisien. Et au PSG, Hakimi est en plein rêve.

« Je suis heureux d'être ici, dans cette incroyable ville et dans cette incroyable équipe »