Mercato - PSG : Un coup inattendu envisagé par le Qatar ?

Publié le 23 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Au PSG, les stars sont nombreuses, mais elles pourraient l’être encore plus dans les mois à venir. Et du côté du Qatar, on aurait une idée étonnante en tête.

Cet été, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée de Lionel Messi, mais pas seulement. En effet, Leonardo s’est démené pour considérablement renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino avec des recrues de classe mondiale. Néanmoins, il existerait encore quelques carences. Le PSG n’a notamment pas réussi à recruter un autre milieu de terrain après Georginio Wijnaldum. Cela pourrait donc être la priorité des prochains mois et la solution pourrait notamment se trouver du côté du Qatar.

Un oeil sur James Rodriguez ?