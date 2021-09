Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Roberto Martinez prêt à prendre la succession de Koeman ? La réponse

Publié le 22 septembre 2021 à 13h00 par D.M.

Selon la presse espagnole, Joan Laporta pourrait confier le poste d'entraîneur du FC Barcelone à Roberto Martinez. Le sélectionneur de la Belgique devrait prendre une décision après le Final 4 de la Ligue des Nations.

En Espagne, l’avenir de Ronald Koeman fait la UNE des quotidiens sportifs. Et pour cause, le technicien néerlandais serait sur la sellette, après un début de saison très moyen. Joan Laporta aurait commencé à chercher son remplaçant et aurait notamment ciblé Roberto Martinez, sous contrat jusqu’en 2022 avec la Fédération belge, mais qui a la possibilité de rompre son engagement. Comme l’a précisé Goal, le technicien peut activer une clause lui permettant de se libérer unilatéralement de son contrat dès qu’un club « haut de gamme » se présente.

Roberto Martinez va prendre une décision dans les prochains jours