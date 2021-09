Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur une arrivée de Xavi !

Publié le 22 septembre 2021 à 9h30 par D.M.

Selon le conseiller sportif au cabinet de la présidence de Joan Laporta, Enric Masip, Xavi devrait bien diriger, un jour, le FC Barcelone.

Le compte à rebours a sonné pour Ronald Koeman. Selon certains médias espagnols, ce n’est plus qu’une question de jours avant que le technicien ne quitte son poste. Le mauvais début de saison du FC Barcelone est la cause principale de cette décision. En coulisses, Joan Laporta aurait commencé à se pencher sur l’identité de son successeur. Plusieurs noms sont évoqués, mais selon Mundo Deportivo , deux favoris se détacheraient : Roberto Martinez et Xavi.

« Un jour, il finira par diriger le FC Barcelone »