Mercato - OM : Longoria s'active déjà pour sa nouvelle pépite !

Publié le 22 septembre 2021 à 9h10 par Th.B.

Héros du moment à l’OM avec ses trois buts en deux rencontres de Ligue 1, Bamba Dieng (21 ans) fait forte impression et serait déjà en pleine discussion avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat.

Alors qu’il a été aligné sur le front de l’attaque de l’effectif de Jorge Sampaoli face à l’AS Monaco et le Lokomotiv Moscou en les absences de Dimitri Payet et d’Arkadiusz Milik et a quand même été titularisé face au Stade Rennais dimanche malgré le retour dans le onze de départ de Payet, Bamba Dieng (21 ans) a inscrit 3 buts lors des deux matchs de Ligue 1 en question. L’ancien buteur de Diambars qui avait déjà effectué quelques apparitions avec l’équipe première de l’OM la saison passée est la sensation du moment à Marseille. L’attaquant sénégalais est sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’OM, mais Pablo Longoria et l’ensemble de la direction phocéenne aimerait blinder la pépite offensive de Sampaoli.

L’OM négocie avec Dieng pour une prolongation !