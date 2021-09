Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand nom déjà à oublier pour Laporta ?

Publié le 22 septembre 2021 à 9h00 par A.M.

Alors que plusieurs noms circulent pour remplacer Ronald Koeman, la piste menant à Andrea Pirlo serait toutefois à oublier.

Plus le temps passe plus l'avenir de Ronald Koeman semble s'inscrire en pointillés du côté du FC Barcelone. Après un été très difficile qui a vu partir Lionel Messi ou encore Antoine Griezmann, le technicien néerlandais peine à tirer le meilleur de son effectif. En effet, l'humiliation subie contre le Bayern Munich (0-3) ou le récent nul face à Grenade (1-1) ne plaident pas en sa faveur, pas plus que le jeu produit par le Barça. Et Joan Laporta cherche déjà un nouvel entraîneur.

Pirlo ne serait pas une option pour le Barça