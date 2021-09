Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Koeman !

Publié le 23 septembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Alors qu’il multiplie les sorties médiatiques dans la presse néerlandaise, Ronald Koeman aurait perdu confiance en sa direction et se sentirait même pas traité à sa juste valeur au FC Barcelone.

Le torchon semble brûler entre Joan Laporta et Ronald Koeman. Depuis quelque temps désormais, le président et l’entraîneur du FC Barcelone ne s’entendraient plus et le font savoir par l’intermédiaire d’interviews dans la presse. Dernièrement, Koeman a multiplié les entretiens avec les médias néerlandais pour faire part de ses états d’âme. La dernière entrevue en date remonte à mercredi pour Voetbal International lors de laquelle il n’a esquivé aucun sujet alors que mercredi midi, au lieu de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse, il n’a lu qu’un communiqué préparé à l’avance avant de quitter la salle trois minutes plus tard.

Ronald Koeman se sentirait maltraité par le Barça !