Barcelone - Malaise : Les dessous de la sortie hallucinante de Koeman sont révélés !

Publié le 22 septembre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Plutôt que de faire une conférence de presse classique avec un système de questions-réponses avec les journalistes, Ronald Koeman, qui se sait en danger quant à son avenir, a préféré lire un communiqué préparé en amont. Selon la presse espagnole, le coach du FC Barcelone aurait prévenu ses capitaines qu'il allait faire une telle sortie, mais pas Joan Laporta et le reste de ses dirigeants.

Auteur d'un début de saison poussif avec le FC Barcelone, Ronald Koeman serait déjà sur la sellette. En effet, Joan Laporta se poserait des questions quant à l'avenir de son entraineur et pourrait faire appel à quelqu'un d'autre s'il ne redresse pas la barre très rapidement. Conscient de la situation, Ronald Koeman s'est présenté en conférence de presse ce mercredi après-midi, mais n'a pas voulu répondre simplement aux questions des journalistes comme à l'accoutumé. Cette fois, le technicien du Barça a préféré lire un communiqué qu'il avait préparé, avant de quitter la salle. « La situation économique du club est liée à la situation sportive, nous devons donc reconstruire l'effectif sans pouvoir faire d'investissements. Le bon côté de la reconstruction de l'équipe est que les jeunes joueurs auront des opportunités comme Xavi et Iniesta en leur temps. Mais il faut être patient. En outre, un bon classement en Liga serait un succès. En Ligue des champions, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern doit être abordée sous cet angle. Le processus dans lequel nous nous trouvons signifie que l'équipe doit être soutenue par des actes et des paroles. Ce processus doit être soutenu. La presse reconnaît ce processus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Nous comptons sur votre soutien dans les moments difficiles. En tant que personnel et joueurs, nous sommes satisfaits du soutien que nous avons reçu contre Grenade. Visca el Barça » , a développé Ronald Koeman.

Le vestiaire de Ronald Koeman dans la confidence, mais pas Joan Laporta ?