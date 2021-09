Foot- Barcelone

Barcelone - Malaise : L’hallucinante sortie de Ronald Koeman sur la situation du Barça…

Publié le 22 septembre 2021 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 22 septembre 2021 à 13h35

Face à la presse ce mercredi, Ronald Koeman n’a pas répondu aux questions des journalistes et a préféré lire un communiqué avant de quitter la salle. Sur la sellette au FC Barcelone, l’entraîneur du Barça serait sous la menace d’un licenciement, mais sa succession se compliquerait les heures passant.

Contractuellement engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ronald Koeman serait susceptible d’être remercié bien avant. D’après Goal España, le Barça attendrait que le calme revienne en Catalogne pour prendre cette décision drastique alors que le FC Barcelone enchaîne les matchs tous les trois jours. Lors de la trêve internationale prévue pour le mois d’octobre, Joan Laporta et les dirigeants du Barça devraient faire connaître leur choix. Un licenciement de Ronald Koeman serait très probable d’autant plus que le président et l’entraîneur du FC Barcelone ne semblent visiblement pas être sur la même longueur d’onde comme leurs dernières sorties respectives dans la presse en attestent. Et pour lui, le plus dur reste à faire d’un point de vue sportif en raison de la situation économique du FC Barcelone.

Ronald Koeman lit un communiqué en conférence de presse…

Une conférence de presse était programmée ce mercredi après-midi à 13h dans le cadre de la rencontre opposant Cadix au FC Barcelone jeudi soir à 22h. Ronald Koeman s’est présenté au point presse, mais n’a pas voulu répondre aux questions des journalistes. En effet, muni d’un communiqué préparé en amont, l’entraîneur du FC Barcelone a enfilé ses lunettes et a lu la déclaration suivante. « La situation économique du club est liée à la situation sportive, nous devons donc reconstruire l'effectif sans pouvoir faire d'investissements. Le bon côté de la reconstruction de l'équipe est que les jeunes joueurs auront des opportunités comme Xavi et Iniesta en leur temps. Mais il faut être patient. En outre, un bon classement en Liga serait un succès. En Ligue des champions, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern doit être abordée sous cet angle. Le processus dans lequel nous nous trouvons signifie que l'équipe doit être soutenue par des actes et des paroles. Ce processus doit être soutenu. La presse reconnaît ce processus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Nous comptons sur votre soutien dans les moments difficiles. En tant que personnel et joueurs, nous sommes satisfaits du soutien que nous avons reçu contre Grenade. Visca el Barça ». Un message clair adressé aux socios du FC Barcelone pour leur faire savoir que l’heure est à la reconstruction et qu’il ne fallait pas nourrir d’énormes ambitions sportives pour le moment. Néanmoins, le comité de direction du Barça travaillerait toujours sur le changement d’entraîneurs.

Les pistes tombent à l’eau une par une pour la succession de Koeman !