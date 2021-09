Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Joan Laporta est déjà sous pression !

Publié le 17 septembre 2021 à 1h30 par A.C.

Revenu en mars dernier, Joan Laporta a la lourde charge de redresser la barre au FC Barcelone, après des années compliquées sous la précédente présidence.

Considéré comme l’un des plus grands clubs au monde, le FC Barcelone est également connu pour être l’un des clubs les plus mal gérés de ces dernières années. L’énorme déficit du club catalan se creuse un peu plus chaque année et la crise sanitaire n’a pas du tout arrangé les choses. Bien au contraire ! Le Barça se retrouve en effet dans une situation catastrophique et a été contraint cet été de laisser filer Lionel Messi, sans parler d’un Antoine Griezmann quasiment offert à l’Atlético de Madrid. Cela ne se traduit pas vraiment sur le terrain, puisque l’équipe de Ronald Koeman a connu une nouvelle déconvenue face au Bayern Munich (0-3), en Ligue des Champions.

Laporta n’a tenu aucune de ses promesses