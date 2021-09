Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Après le Bayern, les Barça est en plein doute…

Publié le 16 septembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone s’est lourdement incliné devant le Bayern Munich, Joan Laporta a appelé à l’unité et à la patience. Néanmoins, en coulisse, le FC Barcelone serait pessimiste. Explications.

Bien que Ronald Koeman ait réussi à faire montrer un autre visage au FC Barcelone en Liga depuis sa nomination en août 2020, le club culé ne parvient pas à redevenir conquérant en Ligue des champions, en attestent leurs débâcles face au PSG la saison passée et lors de la réception du Bayern Munich une nouvelle fois au Camp Nou ce mardi. En raison de la pauvreté du jeu du Barça qui n’a pas cadré le moindre tir face au mur bavarois, Joan Laporta a été contraint de mener une réunion d’urgence dans la foulée avec son vice-président et le directeur du football du club blaugrana. Le président du FC Barcelone a par la suite adressé un message sur son compte Twitter aux socios du Barça. « Bonjour, culés, je suis aussi indigné et blessé que vous. Ce qui se passe est l'un des scénarios que nous avions envisagé et je vous demande votre patience et que vous continuiez à soutenir l'équipe. Je demande aussi votre confiance en ceux d'entre nous qui dirigent le club. Nous avons besoin de cette marge de confiance, et n'avons aucun doute : nous allons y remédier ».

Une « traversée du désert » longue de deux ans ?