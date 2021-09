Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Laporta envoie un énorme message aux supporters du Barça !

Publié le 15 septembre 2021 à 17h10 par La rédaction

Au lendemain de la défaite 0-3 contre le Bayern Munich, Joan Laporta s’est adressé aux supporters du FC Barcelone afin de mobiliser les troupes.

Depuis la célèbre « remontada » infligée au PSG, le FC Barcelone souffre beaucoup en Ligue des Champions. Successivement, le club catalan s’est fait balayer par la Juventus, la Roma, Liverpool, le Bayern Munich et enfin… le PSG. Une série noire dans laquelle on retrouve plusieurs humiliations. Alors cette saison, le Barça espère enfin oublier cet enchaînement catastrophique et renouer avec le succès en Ligue des Champions. Mais c’est plutôt mal parti…

« Je suis aussi indigné et blessé que vous »