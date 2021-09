Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Piqué monte au créneau après les sifflets contre Sergi Roberto !

Publié le 15 septembre 2021 à 15h32 par La rédaction

Après la défaite de son équipe face au Bayern Munich, Gérard Piqué a pris la défense de son coéquipier, Sergi Roberto, sifflé par le public du Camp Nou.