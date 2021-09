Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman répond au coup de gueule de Piqué !

Publié le 15 septembre 2021 à 12h00 par A.M.

Après la lourde défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich (0-3), Gerard Piqué a dressé un constat accablant sur la situation de son club. Ronald Koeman valide d'ailleurs les propos de son capitaine.

Rien ne va plus au FC Barcelone. Après un été mouvementé, le club catalan a raté son entrée en lice en Ligue des Champions en s'inclinant lourdement contre le Bayern Munich (0-3). Une déroute qui a poussé Gerard Piqué à un constat accablant : « C'est comme ça, on est ce qu'on est. Dans l'immédiat, c'est vrai que c'est compliqué, ils ont été supérieurs (...) Aujourd'hui, il y a une nette différence, c'est clair (...) Pour être franc, aujourd'hui on ne fait pas partie des grands favoris, mais ça ne fait rien. Il y a des années où on l'était et où on n'a pas gagné . » Mais visiblement, Ronald Koeman partage la vision de son capitaine.

Koeman est d'accord avec Piqué