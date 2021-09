Foot - Barcelone

Barcelone : Cette pépite qui interpelle Koeman pour l'avenir !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h20 par La rédaction

Entré ce mercredi à la place de Jordi Alba, Alejandro Baldé a connu ses premières sensations en professionnel. Après la rencontre, le jeune Espagnol a expliqué qu’il souhaitait continuer sur cette lancée afin de progresser rapidement.