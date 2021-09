Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste s'envole pour la succession de Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 10h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour prendre la succession de Ronald Koeman, Joachim Low ne devrait pas se rendre en Catalogne.

« Mon rôle au club à l’avenir ? Je ne vais plus parler de mon avenir désormais » lâchait Ronald Koeman, lundi soir, après un nouveau match décevant face à Grenade (1-1). Mais selon certains médias espagnols, son sort serait scellé. Joan Laporta voudrait mettre la main sur son remplaçant avant d’acter son départ. Le président du FC Barcelone aurait établi une liste qui comprend cinq ou six noms. Le journaliste Gerard Romero a annoncé que Philip Cocu, Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Xavi, mais aussi Joachim Low intéresseraient le club catalan.

Joachim Low ne rejoindra pas le Barça