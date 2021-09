Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Joan Laporta perdrait patience avec Ronald Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman se livre sans retenu au cours d’entretiens avec la presse néerlandaise, Joan Laporta et la direction du FC Barcelone commenceraient à se crisper des incessantes sorties médiatique de l’entraîneur du Barça.

Que ce soit pour NOS dernièrement ou ce mercredi pour Voetbal International , Ronald Koeman enchaîne les entretiens avec la presse néerlandaise. À Barcelone, son avenir ne tiendrait qu’à un fil à en croire Goal España alors que le président Joan Laporta songerait à se séparer de l’entraîneur du Barça au cours de la trêve internationale du mois d’octobre. Preuve du climat délétère au FC Barcelone, Ronald Koeman ne s’est pas présenté ce mercredi en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes, mais pour y lire un communiqué préparé à l’avance qui n’aurait même pas été soumis en amont à la direction du FC Barcelone selon Tv3 . Une situation qui commencerait sérieusement à agacer le comité de direction du Barça .

Le Barça en aurait ras-le-bol des déclarations de Koeman dans la presse néerlandaise !