Barcelone - Malaise : Laporta réagit à la sortie hallucinante de Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 21h00 par B.C.

Ce mercredi, Ronald Koeman s’est contenté de lire un communiqué en conférence de presse sans répondre aux questions des journalistes. Alors que l’avenir du Néerlandais est très incertain, Joan Laporta a commenté cette sortie de l’entraîneur blaugrana.

La conférence de presse de Ronald Koeman organisée ce mercredi par le FC Barcelone a tourné court. Alors que le départ du Néerlandais semble inéluctable, ce dernier s’est contenté de lire un communiqué aux journalistes présents au Camp Nou pour l’occasion. « La situation économique du club est liée à la situation sportive, nous devons donc reconstruire l'effectif sans pouvoir faire d'investissements. Le bon côté de la reconstruction de l'équipe est que les jeunes joueurs auront des opportunités comme Xavi et Iniesta en leur temps. Mais il faut être patient. En outre, un bon classement en Liga serait un succès. En Ligue des champions, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern doit être abordée sous cet angle. Le processus dans lequel nous nous trouvons signifie que l'équipe doit être soutenue par des actes et des paroles. Ce processus doit être soutenu. La presse reconnaît ce processus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Nous comptons sur votre soutien dans les moments difficiles », a confié Koeman. Interrogé sur cette scène hallucinante survenue plus tôt dans la journée, Joan Laporta a affirmé avoir été informé à la dernière minute de la décision du Néerlandais.

« Nous respectons la décision de l’entraîneur »