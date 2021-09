Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre pour la succession de Ronald Koeman !

Publié le 23 septembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait des vues sur un bon nombre d’entraîneurs dans le cadre de l’éventuelle succession de Ronald Koeman, la liste se serait considérablement rétrécie. Les pistes Erik Ten Hag et Antonio Conte ne mèneraient à rien.

Le FC Barcelone traverse une période mouvementée en coulisse. Bien que le club entraîné par Ronald Koeman n’ait perdu aucun de ses quatre matchs en Liga cette saison, laissant entendre que le bilan n’est pas catastrophique, c’est la manière qui laisse à désirer. Adepte de la philosophie de Johan Cruyff, Joan Laporta attend du technicien néerlandais qu’il respecte les préceptes de son regretté compatriote en terme de jeu et l’a fait savoir à plusieurs reprises et une nouvelle fois ce jeudi au micro d ’El Chiringuito . « L'avenir de Koeman dépend du résultat de ce soir ? non, non. Nous sommes avec l'entraîneur, il est l'entraîneur de l'équipe première du Barça et ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien pour lui. Les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et, dans le cas du FC Barcelone, par le jeu également. Mais Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd'hui » . Au passage, le président du FC Barcelone a tenu à dire qu’une contre-performance ce jeudi soir face à Cadix ne remettrait pas totalement en question l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du Barça , alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2022.

Henry, Martinez, Xavi, les options plausibles pour le Barça !

Néanmoins, en parallèle, le président du FC Barcelone semblerait s’activer en coulisse afin de lui dénicher un successeur. D’ailleurs, d’après Goal España , le sort de Ronald Koeman serait déjà scellé. Et à moins d’un total changement d’horizon d’ici la trêve internationale du mois d’octobre, l’entraîneur du FC Barcelone sera licencié lors des rassemblements internationaux. Afin de le remplacer, Joan Laporta s’intéresserait à plusieurs profils dont ceux de Thierry Henry, de Xavi Hernandez ainsi que celui de Roberto Martinez qui serait son favori d’après Quim Domènech, journaliste présent sur le plateau d ’El Chiringuito mercredi soir.

