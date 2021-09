Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour Koeman ? La réponse de Laporta !

Publié le 23 septembre 2021 à 14h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone se déplace à Cadix ce jeudi soir, Joan Laporta assure que l'avenir de Ronald Koeman ne dépend pas du résultat de cette rencontre.

La situation de Ronald Koeman semble très incertaine. En effet, le technicien néerlandais semble plus que jamais menacé pour son avenir sur le banc du FC Barcelone après la défaite contre le Bayern Munich (0-3) puis le nul contre Grenade (1-1). A tel point que Joan Laporta préparerait déjà sa succession avec Roberto Martinez en priorité. D'ailleurs, tous les regards seront tournés vers Cadix ce jeudi soir où le Barça sera un déplacement. Un mauvais résultat fragiliserait probablement encore plus Koeman. Mais Joan Laporta refuse de mettre la pression sur son entraîneur.

«Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd'hui»