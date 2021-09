Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi afficherait une volonté claire pour son avenir…

Publié le 23 septembre 2021 à 12h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone sous l’impulsion de son président Joan Laporta semble être intéressé par le profil de Xavi Hernandez, l’ancienne icône du Barça privilégierait le fait d’honorer son contrat à Al-Sadd jusqu’à son terme.

Et si Ronald Koeman n’allait pas au bout de son contrat qui expirera en juin 2022 ? C’est une hypothèse qui prend de plus en plus d’ampleur les jours passant au FC Barcelone. Président du club culé, Joan Laporta ferait même de Roberto Martinez son favori pour prendre la succession de Koeman sur le banc du FC Barcelone. Néanmoins, l’option Xavi Hernandez ne serait pas écartée pour autant. Marca a fait savoir ce jeudi qu’il faudrait cependant que l’entraîneur du FC Barcelone ne soit plus en poste pour que son homologue d’Al-Sadd accepte d’ouvrir les négociations pour lui succéder. Cependant, il ne sera pas facile de faire venir l’ancien numéro 6 emblématique du FC Barcelone.

Xavi veut rester à Al-Sadd, mais…