Mercato - Barcelone : La date de l'arrivée du successeur de Koeman est connue !

Publié le 23 septembre 2021 à 11h00 par A.M.

Alors que Ronald Koeman semble plus que jamais sur le départ, Roberto Martinez est la priorité du Barça. Et le sélectionneur de la Belgique pourrait prochainement débarquer.

L'avenir de Ronald Koeman ne semble plus s'inscrire au FC Barcelone. Après un début de saison poussif marqué par la déroute face au Bayern Munich (0-3), le technicien néerlandais est plus que jamais sur la sellette et son départ semble déjà acté en interne. Et sa conférence de presse surréaliste mercredi n'a rien arrangé. En interne, une priorité se dégage clairement à savoir Roberto Martinez. Et le technicien espagnol pourrait prochainement prendre une décision pour son avenir.

Roberto Martinez au Barça après la prochain trêve internationale ?