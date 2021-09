Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta tient le successeur de Ronald Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 20h30 par T.M.

Si Ronald Koeman est toujours l’entraîneur du FC Barcelone, il pourrait ne plus le rester très longtemps. En Catalogne, on se chercherait d’ailleurs déjà un nouveau technicien et alors que plusieurs noms ont filtré dans la presse, une piste prend de plus en plus d’ampleur.

Alors qu’une prolongation de contrat était évoquée il y a encore quelques jours pour Ronald Koeman, la situation est désormais bien différente pour l’entraîneur du FC Barcelone. En effet, suite à la défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Néerlandais a vu les critiques s’abattre et son avenir être remis en question. Désormais, Koeman serait sur un siège éjectable et il n’a clairement pas gagné des points suite au match nul du Barça contre Grenade (1-1) en Liga. Si l’entraîneur du Barça veut rester en place, il va vite falloir retrouver le chemin de la victoire, sans quoi la porte de sortie lui sera montrée. Et en coulisse, l’après Koeman serait même déjà en préparation. En Catalogne, Joan Laporta et ses collaborateurs se seraient mis en quête d’un nouvel entraîneur et plusieurs noms ont déjà été évoqués pour venir occuper cette fonction. Qui sera alors l’heureux élu ? Celui-ci pourrait bien se nommer Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique.

Roberto Martinez se rapproche !