Barcelone - Malaise : Crise, Laporta… Koeman vide son sac !

Publié le 22 septembre 2021 à 19h00 par Th.B.

S’étant envoyé indirectement des piques avec le président du FC Barcelone Joan Laporta ces derniers temps, Ronald Koeman a calme le jeu tout en évoquant un point d’entente entre les deux hommes au sujet de la crise financière.

Nommé en catastrophe en août 2020 à la tête de l’effectif de l’équipe première du FC Barcelone, Ronald Koeman s’est embarqué dans une opération reconstruction périlleuse et notamment en raison des énormes problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone. Bien qu’il savait où il mettait les pieds au moment de son arrivée, l’entraîneur du Barça a été surpris par l’étendue des dégâts sur le plan économique comme il l’a fait savoir à Voetbal International. « Je savais que la situation financière de Barcelone n'était pas bonne, mais pas qu'elle serait aussi mauvaise. Mais le nouveau président Joan Laporta ne le savait pas non plus. Il a été choqué, tout comme moi ».

« Je comprends ses sentiments, c'est un supporter »