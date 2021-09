Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait une révélation capitale sur le départ de Messi !

Publié le 22 septembre 2021 à 20h00 par B.C.

Si le départ de Lionel Messi se fait déjà remarquer sur les prestations sportives du FC Barcelone, il en serait de même sur le plan économique, puisqu'une société de conseil a annoncé cet été que l'écurie catalane devrait perdre de sa valeur sans l'Argentin. Cependant, le vice-président du club culé a tenu à mettre les choses au clair.

Cet été, une page s’est tournée du côté du FC Barcelone. Après de longs mois de négociations, Lionel Messi n’a finalement pas prolongé son bail et a donc quitté la Catalogne. Désormais au PSG, l’Argentin observe de loin les problèmes rencontrés par son ancien club, qui pourraient notamment provoquer le départ de Ronald Koeman. Sans Messi, le FC Barcelone peut néanmoins se satisfaire d’avoir allégé considérablement sa masse salariale, mais le club culé pourrait connaître de grosses pertes financières sans sa star, en matière de billetterie ou sponsoring. Cet été, la société de conseil Brand Finance estimait que le départ de Lionel Messi pourrait diminuer la valeur de la marque du FC Barcelone de 11%, mais au sein du club, on ne s’alarme pas.

Sponsors, merchandising… Le Barça dédramatise l’impact du départ de Messi sur ses finances