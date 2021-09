Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça dans le flou pour le successeur annoncé de Koeman ?

Publié le 22 septembre 2021 à 16h00 par Th.B.

Bien que Roberto Martinez soit une piste prise en considération par le FC Barcelone, le club culé ne saurait pas quel est le souhait du sélectionneur de la Belgique en ce qui concerne l’option Barça.

Et si Ronald Koeman finissait par être remercié dans les prochains jours ? D’après Goal España , le licenciement de l’entraîneur du FC Barcelone qui est sous contrat jusqu’en fin de saison pourrait intervenir au cours de la trêve internationale. Grâce à son dégraissage d’effectif, le Barça disposerait de 12M€ requis pour les indemnités de départ de Koeman. Et pour lui succéder, plusieurs noms ont été annoncés dans la presse dont celui de Roberto Martinez. Cependant, comme le sélectionneur de la Belgique l’a confié à Eurosport , il ne s’agit que de simples rumeurs à l’instant T. « Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien, vraiment rien, à commenter de mon côté. Évidemment, il y a toujours des rumeurs, elles sont toujours là. (…) Mais il n’y a rien à commenter me concernant à ce moment ».

Le Barça ne connaît pas les intentions de Roberto Martinez !