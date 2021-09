Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, le départ de Messi n’est toujours pas digéré !

Publié le 23 septembre 2021 à 10h15 par Th.B.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Samuel Eto’o a comme tout le monde témoigné du départ surprise de La Pulga au PSG cet été. Le Camerounais a reconnu avoir espéré une issue bien différente dans ce feuilleton.

Le 5 août dernier, en raison des suffisances financières du club blaugrana, le FC Barcelone publiait un communiqué dans lequel il était expliqué qui lui était impossible de renouveler le contrat de Lionel Messi qui avait expiré le 30 juin. Bien que l’administration du nouveau président Joan Laporta et que le clan Messi souhaitaient poursuivre leur collaboration ensemble, un départ a paru inéluctable. Le PSG a profité de cette occasion en or de mettre la main sur le sextuple Ballon d’or qui est officiellement devenu le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain le 10 août dernier. Et plus d’un mois et demi après le départ de la légende vivante du FC Barcelone, la pilule n’est toujours pas passée en Catalogne concernant la nouvelle star du PSG à en croire les propos de Samuel Eto’o.

« Ce que nous aurions voulu, c'est qu'il termine sa carrière à Barcelone avec tous les honneurs »