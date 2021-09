Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Barça, on ne se remet pas du départ de Messi...

Publié le 23 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

De nouveau invité à commenter le départ de Lionel Messi, Ronald Koeman reconnait que le FC Barcelone va avoir du mal à s'en remettre.

Un peu plus d'un mois après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi laisse toujours de grands regrets en Catalogne. Et pour cause, sans la Pulga , le Barça vit un début de saison très compliqué, marqué notamment par l'incertitude planant autour de Ronald Koeman. Invité à commenter le départ de Lionel Messi par Voetbal International , le technicien néerlandais avoue que ce n'est plus pareil sans l'Argentin.

«À cause de lui, tout le monde semble meilleur que lui»