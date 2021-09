Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi et Donnarumma, Leonardo veut récidiver, mais…

Publié le 23 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

À l’affût des belles opportunités de marché, le Bayern Munich serait emballé par l’idée de recruter Antonio Rüdiger au même titre que le PSG.

Au cours du dernier mercato estival, Leonardo s’est montré plutôt ingénieux en recrutant pas moins de quatre joueurs libres de tout contrat en les personnes de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Et en prévision de la prochaine session des transferts estivale, le directeur sportif du PSG aimerait bien remettre cela avec notamment le recrutement d’Antonio Rüdiger qui bénéficiera du statut d’agent libre si Chelsea ne parvenait pas à lui faire apposer sa signature sur un nouveau contrat. The Evening Standard a confirmé l’intérêt du PSG, mais le club de la capitale devrait à la fois se battre avec le Real Madrid et le Bayern Munich pour s’attacher les services de l’international allemand.

Le Bayern Munich serait déjà entré en contact avec le clan Rüdiger