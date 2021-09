Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision est déjà prise pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Après avoir conservé Kylian Mbappé cet été, le PSG va tout faire pour le prolonger. Une mission perdue d’avance ?

Au terme d’un très long feuilleton cet été, Kylian Mbappé n’a finalement pas quitté le PSG. Alors que le Real Madrid a lancé l’offensive dans les derniers jours du mercato, le club de la capitale a résisté à ces avances et a conservé l’international français. Mais c’est loin d’être terminé pour Mbappé puisque le Parisien est entré dans sa dernière année de contrat. L’été prochain, il pourrait donc partir libre, une catastrophe que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi veulent éviter et ils vont tout faire pour le convaincre de prolonger. Mais vont-ils y arriver ?

Le départ est acté ?