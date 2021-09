Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De réelles craintes au Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 22 septembre 2021 à 1h45 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment de nouveau que le Real Madrid craindrait un retournement de situation dans le dossier Mbappe. Analyse.

Selon les informations du quotidien sportif espagnol AS , le Real Madrid serait très prudent quant au futur de Kylian Mbappe, et craindrait bien un retournement de situation avec une prolongation de contrat de l’attaquant français. Que faut-il en penser ?

Prudence de façade…

Il est possible qu’en interne le club merengue reste très méfiant sur l’opération Mbappe. Mais une autre lecture est possible : ces indiscrétions laissées filtrer par le Real Madrid pourraient bien avoir comme véritable objectif de laisser croire au PSG que rien n’est joué, que Mbappe reste susceptible de changer d’avis, là où en fait l’affaire est déjà jouée sur le principe. Et ce dans l’espoir de conserver avec le club de la capitale une relation pacifiée malgré le fait de lui prendre son attaquant à coût zéro en transfert…