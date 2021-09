Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mbappé relancé par Zidane ? La réponse !

Publié le 21 septembre 2021 à 20h10 par T.M.

Ce mardi, il est question d’une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG. De quoi convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le club de la capitale ?

Et si le PSG changeait déjà d’entraîneur ? Arrivé sur le banc parisien en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino peine à imposer son style de jeu dans la capitale française. De plus, la récente polémique concernant la gestion de Lionel Messi ne l’a clairement pas aidé au moment où certains aimeraient déjà voir le natif de Murphy faire ses valises. Et pour le remplacer au PSG, la presse espagnole a lâché une bombe ce mardi en annonçant que l’option Zinedine Zidane était à l’étude. Actuellement libre suite à son départ du Real Madrid, le Français a toujours plus aux Qataris. Le rêve Zidane pourrait-il alors devenir réalité ?

Un duo Zidane-Mbappé au PSG ?