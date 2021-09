Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une partie de poker menteur pour Paul Pogba ?

Publié le 21 septembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Paul Pogba qui pourrait être libre de tout contrat s’il n’acceptait aucune prolongation, son agent fait monter les enchères avec la Juventus. En parallèle, Pogba resterait muet quant à l’offre de Manchester United.

Dans le viseur du PSG depuis quelques mois désormais, Paul Pogba ne se rapprocherait toujours pas d’une prolongation de contrat à Manchester United ni d’un départ. C’est en effet ce que The Athletic révélait dernièrement. Certes, la porte serait à présent entrouverte dans l’esprit de Pogba pour la signature d’un nouveau bail chez les Red Devils , le sien courant actuellement jusqu’en juin prochain. Pour autant, son départ libre serait tout aussi possible. Le PSG serait dans le coup au même titre que le Real Madrid. Courant août, The Daily Star révélait que le président Florentino Pérez comptait mettre gratuitement la main l’été prochain sur Kylian Mbappé et Paul Pogba au vu de l’expiration de leurs contrats respectifs au PSG et à United, ainsi que sur Erling Braut Haaland via sa clause libératoire fixée à 75M€ et qui sera active courant 2022. Cependant, la Juventus serait également une option selon Mino Raiola.

Mino Raiola ajoute la Juventus dans la course

En effet au cours d’un entretien accordé à Rai Sport et publié en deux parties ces derniers jours, l’agent de Paul Pogba a clairement fait comprendre qu’un retour à la Juventus, club que le champion du monde tricolore a fréquenté de 2012 à 2016, ne serait pas une option à exclure. « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe. La Juventus ? Paul aime toujours Turin. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, oui, mais cela dépend aussi des plans de la Juventus. (…) S'il arrive effectivement à la fin de son contrat, ce qui est pour le moment le cas, et que la Juventus le considère important pour son projet, cela pourrait arriver. Pourtant, nous n'avons pas encore parlé de son avenir, également par respect pour Manchester. Mais la possibilité est toujours là. Au foot, rien n'est impossible ».



Cependant, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à une arrivée de Paul Pogba à la Juventus. D’après plusieurs médias italiens, la Vieille Dame aimerait retrouver une certaine stabilité financière après le départ de Cristiano Ronaldo et refuserait d’offrir un nouveau méga salaire cette fois-ci à Paul Pogba. De plus, le coordinateur sportif Federico Cherubini a dernièrement expliqué que l’accent serait mis sur la jeunesse à la Juventus. Pas de place donc pour Paul Pogba qui songerait de plus en plus à une prolongation de contrat à Manchester United pour ne pas faire les affaires du PSG.

Pas de réponse à la proposition de Manchester de la part de Pogba !