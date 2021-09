Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola lâche une nouvelle bombe sur Pogba !

Publié le 20 septembre 2021 à 23h15 par A.C.

Mino Raiola s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain.

Pour calmer les choses, il ne fait surtout pas compter sur Mino Raiola. L’agent Italo-néerlandais est un adepte des sorties cinglantes et il l’a encore montré tout récemment, lorsqu’il a abordé l’avenir de Paul Pogba dans un entretien accordé à Rai Sport . « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe » a déclaré Raiola, évoquant directement un retour à la Juventus. « La Juventus ? Paul aime toujours Turin. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, oui, mais cela dépend aussi des plans de la Juventus ». La Juventus n’est pas la seule piste pour Pogba, puisque le Paris Saint-Germain et le Real Madrid seraient également prêts à sauter sur la moindre occasion s’il ne prolonge pas avec Manchester United.

« S'il arrive effectivement à la fin de son contrat, ce qui est pour le moment le cas, et que la Juventus le considère important pour son projet, cela pourrait arriver »