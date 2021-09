Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme doute affiché sur la vente de l'OM...

Publié le 22 septembre 2021 à 14h10 par A.M.

Convaincu que les négociations ont été brûlantes au sujet de la vente de l'OM, Matthias Manteghetti, ancien journaliste de Canal+, s'interroge sur l'absence d'officialisation.

Depuis le début de l'année, deux camps s'opposent concernant la vente de l'OM. Il y a ceux qui affirment que c'est fait ou ça va se faire, et ceux qui affirment qu'il n'y a rien. Le premier camp est bien sûr représenté par Thibaud Vézirian qui avait annoncé dés le mois de février que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à la holding d'Al-Walid bin Talal. Et il campe d'ailleurs sur ses positions. Ancien journaliste de Canal+ , Matthias Manteghetti avait sorti les mêmes informations avant de se faire beaucoup plus discret que son confrère. Et aujourd'hui, il ne cache pas que l'attente de l'officialisation l'intrigue grandement.

«Pourquoi tout le monde me disait que c'était fait et qu'il n'y a rien aujourd'hui'»