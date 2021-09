Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces grosses révélations sur le dossier Harit !

Publié le 22 septembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Arrivé en fin de mercato à l’OM sur le fil, Amine Harit aurait pu rebondir ailleurs, mais aurait choisi de faire des concessions afin de signer à Marseille.

Passé par plusieurs équipes de la région parisienne dont le PSG lors de sa formation, Amine Harit a signé son premier contrat professionnel au FC Nantes avant de quitter la Ligue 1 pour Schalke 04 à l’été 2017. En toute fin de mercato, le milieu offensif de 24 ans a signé à l’OM sous la forme d’un prêt pour la totalité de la saison où il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive. En conférence de presse, Amine Harit a dernièrement partagé son ressenti après son arrivée à l’OM en faisant notamment passer le message suivant alors que certains joueurs de l’OM ont baissé leurs salaires pour que la masse salariale respecte les limites de la DNCG. « J'étais à l'hôtel, j'attendais juste une décision. Après, voilà, ça a pris cette tournure-là. Le fait que certains joueurs se soient désignés pour baisser, reporter ou je ne sais pas comment ça se passe, c'est touchant, voilà. C'est quelque chose qui montre qu'on a un groupe solidaire, un groupe qui vit bien et logiquement, je les ai remerciés ».

Harit a refusé trois offres pour l’OM !