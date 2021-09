Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit raconte les coulisses de son arrivée à l’OM !

Publié le 20 septembre 2021 à 8h30 par T.M.

Auteur de son premier but sous les couleurs de l’OM, Amine Harit est revenu sur les dessous de son arrivée quelque peu rocambolesque sur la Canebière.

Formé au FC Nantes, Amine Harit retrouve la Ligue 1. Cet été, le milieu offensif a posé ses valises à l’OM, prêté par Schalke 04. Mais que cela aura été long avant de se décanter. En effet, il aura fallu attendre plusieurs heures après la fermeture de la fenêtre des transfert pour que l’opération soit bouclée. En proie à des problèmes financiers, l’OM devait notamment attendre le feu vert de la DNCG pour acter l’arrivée d’Amine Harit. D’ailleurs, pour rendre cela possible, plusieurs joueurs de Jorge Sampaoli n’ont pas hésité à revoir leur salaire à la baisse.

« C'est touchant »