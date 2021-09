Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Guendouzi fait passer un message fort !

Publié le 22 septembre 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors qu’il se cherchait à Arsenal sur la fin où il avait été mis au placard et qu’il a même fini en prêt au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi serait totalement épanoui à l’OM selon son entourage.

Matteo Guendouzi avait si bien débuté son aventure à Arsenal sous Unai Emery en 2018 qu’il avait été sacré meilleur joueur du club du mois d’août. Néanmoins, tout s’est compliqué par la suite et une brouille avec Mikel Arteta au sujet de son comportement l’a contraint à aller voir ailleurs en prêt la saison passée au Hertha Berlin puis pour l’intégralité de l’exercice en cours à l’OM avec cette fois-ci une option d’achat fixée à 11M€. Et au vu des débuts du nouveau milieu axial français à l’OM, un transfert définitif pourrait ne pas être une utopie en fin de saison.

Le clan Guendouzi le dit épanoui à Marseille !