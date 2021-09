Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un gros indice lâché par Guendouzi sur son avenir ?

Publié le 7 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mattéo Guendouzi semble déjà adopté par les Marseillais… de quoi laisser présager un transfert définitif l’été prochain ?

Actuellement en stage avec l’équipe de France, Mattéo Guendouzi a été l’un des renforts majeurs du mercato estival à l’OM. Le milieu de terrain tricolore de 22 ans est arrivé d’Arsenal sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat avoisinant les 10M€. Et si rien ne garantit aujourd’hui que l’OM lèvera cette option d’achat en fin de saison pour Guendouzi, le joueur semble quant à lui déjà adopté par le public marseillais.

« Je ressens vraiment un très grand amour des supporters »