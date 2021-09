Foot - Mercato- OM

Mercato - OM : Une recrue de Sampaoli rend hommage aux supporters !

Publié le 6 septembre 2021 à 11h10 par La rédaction

Arrivé d'Arsenal en prêt, Mattéo Guendouzi a disputé toutes les rencontres de l'OM. Et pour le moment, le milieu de terrain semble s'être parfaitement habitué à l'environnement si particulier du club marseillais.

Formé au PSG dans la même génération que Stanley Nsoki ou Boubakary Soumaré, Mattéo Guendouzi avait décidé de quitter le club de la capitale pour rallier Lorient à l’âge de 15 ans. 7 ans plus tard, Guendouzi rebondit… à l’OM. Le milieu de terrain relayeur est prêté par les anglais d’Arsenal avec une option d’achat tournant autour de 10M€. Le Français semble déjà s’être adapté à Marseille, en témoigne ses performances de haute volée pour les trois premières journées (2 victoires et un nul pour l’OM).

Guendouzi adore l'ambiance marseillaise