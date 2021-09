Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle révélation fracassante sur la vente de l'OM !

Publié le 22 septembre 2021 à 12h10 par A.M.

Ancien journaliste de Canal+, Matthias Manteghetti est revenu sur les informations qu'il avait publiées concernant la vente de l'OM. Et il en rajoute une couche.

C'est le sujet qui affole les supporters de l'OM. Depuis plusieurs mois, les informations concernant la vente du club phocéen s'accumulent. Tout a d'ailleurs été relancé en février dernier lorsque Thibaud Vézérian assure que Frank McCourt a accepté de vendre l'OM à la holding d'Al-Walid bin Talal. Une information confirmée dans la foulée par Matthias Manteghetti. Alors journaliste de Canal+ , il assure que l’opération avoisinerait les 480M€ et qu’Emmanuel Macron a participé aux discussions afin de faciliter le deal. Plus discret par la suite, Matthias Manteghetti est toutefois sorti du silence et explique les raisons qui l'ont poussé à sortir ces informations.

«Une source en politique me dit que les papiers ont été signés»