Mercato - Barcelone : Le retour de Xavi imminent ? La réponse !

Publié le 23 septembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel entraineur, le club catalan ne serait pas encore passé à l’action dans l’optique de faire revenir Xavi.

Le nom de Xavi est de nouveau associé au FC Barcelone. En effet, dans un contexte où Ronald Koeman est annoncé comme étant sur la sellette, l’ancien milieu barcelonais est présenté comme l’une des options pour prendre sa succession, bien qu’il ne soit pas l’option préférentielle de Joan Laporta. Cependant, pour l’heure, rien n’indique que l’ancien capitaine du Barça est proche de revenir et de quitter son poste actuel à Al-Sadd.

Personne n’a contacté Xavi pour l’instant