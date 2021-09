Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme précision sur un retour de Xavi au Barça !

Publié le 23 septembre 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le nom de Xavi est de nouveau évoqué pour occuper le banc du FC Barcelone, un détail rendrait désormais sa venue moins simple que par le passé.

Le temps semble compté pour Ronald Koeman au FC Barcelone. En effet, sous le feu des critiques, le technicien néerlandais pourrait prochainement être démis de ses fonctions si un nouvel entraineur est trouvé. Des recherches en ce sens ont été lancées, et la piste menant à Xavi est une fois de plus évoquée dans la presse, même si elle ne serait pas l’option préférentielle de Joan Laporta. Mais s’il était simple par le passé de le déloger d’Al-Sadd dans la mesure où il avait une clause Barça dans son contrat, la donne serait maintenant plus complexe.

Xavi n’a plus de clause Barça dans son contrat