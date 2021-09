Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Messi… Cette grande annonce sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 23 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est destiné à se hisser au niveau de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo selon Samuel Eto’o, l’attaquant du PSG pourrait jouer n’importe et notamment au Real Madrid d’après l’ancien buteur du club merengue et du FC Barcelone.

Bien que son transfert au Real Madrid ne se soit pas concrétisé lors des ultimes jours du mercato, Kylian Mbappé ne connaît pas un coup de moins bien et se montre omniprésent depuis la reprise de la Ligue 1, en attestent ses 4 buts et 3 passes décisives avec le PSG. Cependant, en ce qui concerne sa prolongation de contrat pour laquelle le PSG songerait à casser sa tirelire comme le10sport.com vous l’a révélé fin août. Interrogé sur la possibilité que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid cet été, Samuel Eto’o a expliqué que l’attaquant du PSG pouvait jouer partout et qu’il va être la prochaine référence du football européen après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Il peut jouer pour n'importe quelle équipe »