Mercato - ASSE : Une incroyable opération à 100M€ se prépare en coulisses !

Publié le 23 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

Depuis quelques jours, le projet porté par Norodom Ravichak prend de l'ampleur pour le rachat de l'ASSE. Le Prince du Cambodge serait prêt à offrir 100M€ dans ce projet.

Tout s'accélère pour la vente de l'ASSE. Ces derniers jours, Norodom Ravichak s'est déclaré candidat au rachat du club. « Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne. Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone », confiait le Prince du Cambodge dans une interview accordée à RFI .

Le prince du Cambodge compte offrir 100M€